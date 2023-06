Marocco: “Uno no puede sentarse con alguien que te diga a todo, yo no creo”

El Vicegobernador destacó el trabajo permanente del Gobierno para resolver el conflicto con autoconvocados, pero advirtió que “hay sectores que no quieren arreglo y quedan afuera de lo que uno puede hacer”.

En “Agenda Abierta el vicegobernador y presidente de la Cámara de Senadores de la Provincia de Salta, Antonio Marocco, analizó la cuestión de los autoconvocados y lamentó que a pesar de los esfuerzos del Poder Ejecutivo y Legislativo haya un sector que continúa con los cortes de ruta y los acampes.

“Miraba a la docente autoconvocada de San Antonio de los Cobres, en el mejor momento de la historia en Los Andes con inversiones millonarias y esto no puede estar pasando”, cuestionó el Vicegobernador en alusión al corte de ruta nacional 51, lamentando que estas medidas afectan no tan solo al Gobierno sino también a las comunidades.

En este sentido, mencionó que por las suspensiones de las excursiones del Tren a las Nubes se devolvieron 2700 tickets y el daño es al Estado y a la gente, aseguró.

“No estoy en contra de los reclamos y la organización de los trabajadores”, confesó pero a la vez indicó que también hay que pensar en las sociedades y sus derechos.

Si bien los esfuerzos se hicieron y se continúan haciendo, Marocco advirtió que “hay sectores que no quieren arreglo” y por ello “quedan afuera de lo que uno puede hacer”. Siguiendo esa misma línea, puntualizó que es difícil sentarse con alguien que dice descreer de todo.

“Cinco horas es de yo no creo, todos creemos que deben tener un salario digno por arriba de la inflación como lo dice el Gobernador y cumplió; pero ahora si no querés tener un salario digno es un problema tuyo, no un problema mío”, sentenció.

Por otro lado, el vicegobernador, Antonio Marocco, se refirió a la génesis de la intervención del Poder Legislativo para abrir un canal de diálogo con los docentes autoconvocados.

Cabe recordar que el viernes de la semana pasada encabezó una reunión en la Legislatura de la cual se obtuvo un acta acuerdo sobre aspectos planteados por los docentes.

Contó que en su carácter de presidente de la Cámara del Senado y entendiendo que es una cuestión de política pública, habló con su par de Diputados, Esteban Amat, para que tener una “reunión política” con los voceros de los docentes autoconvocados, los presidentes de las comisiones de Educación de ambas cámaras y el jefe de interbloque del oficialismo.

“Los reclamos según quien reclama tienen legitimidad, uno lo puede entender pero también hay que entender la posibilidad de cumplir con eso, y en ese diálogo aparecen cosas que son entendibles”, opinó para luego señalar que partiendo que entre las dos partes en conflicto hay terceros perjudicados, los chicos que no pueden ir a clases, se entendió y se avanzó en ese sentido.

“Hicimos el acta, no creían, está dada la palabra y las palabras se honran y los papeles que se firman se cumplen”, destacó en alusión a la derogación de la resolución ministerial 159/23.

Finalmente, el Vicegobernador cuestionó que para avanzar en la resolución de conflictos hay que tener gestos y las discusiones deben entablarse más allá de cuestiones técnicas.