“No me arrepiento de lo que dije” manifestó Orozco

La concejal Emilia Orozco refirió por Aries a sus dichos sobre el sueldo de los integrantes del Concejo Deliberante y afirmó que no se arrepiente de su actuar.

“Se generó un debate a causa de la nueva actualización de la unidad tributaria, un proyecto del concejal Gauffin. Los concejales tomaron la palabra, uno de ellos me interpela refiriéndose a unos dichos míos y por eso dije lo que dije. No me arrepiento porque el contexto se dio para que se conozca” expresó.

Por otro lado, indicó que el sueldo de un concejal es elevado comparándolo con otros sectores tomando como referencia los valores de la canasta básica informada por el INDEC.

“Se les está pagando poco a los docentes, a las fuerzas de seguridad y a las personas de salud. Hay que nivelar los sueldos para arriba para que no existan estas desigualdades”

Orozco agregó que luego de las elecciones, algunos de los ediles dejaron de asistir a las comisiones. También, recordó que dentro del recinto tuvo otros momentos polémicos pero al no estar vinculado a los comicios, no se los criticó.

“Como no renové la banca, creo que esperaban que no vaya más al Concejo. Mi compromiso es hasta el 10 de diciembre y voy a seguir trabajando. Tuve otras interpelaciones que generaron polémica pero no me cuestionaron nada porque no estábamos en post elecciones” detalló.

Concluyó afirmando que desde la última sesión no volvió a hablar del tema con ninguno de los demás concejales: “Solamente vi a cuatro de mis pares el lunes en la comisión de Tránsito, trabajamos en los proyectos que teníamos y terminó ahí. Nadie se comunicó” cerró.