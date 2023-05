Caso Jimena Salas: Pedirán la elevación a juicio contra los hermanos Saavedra

El Procurador General de la Provincia expuso que “hay prueba muy contundente” en contra de los hermanos Saavedra. “El Ministerio Público ha venido soportando una campaña muy fuerte, muy dura de acusaciones” indicó en tanto ratificó que “jamás hubiera tolerado como Procurador de la Provincia que se encarcele a un perejil”, por cuanto explicó que cuando se decidió llevar adelante el proceso contra los hermanos Saavedra, “había suficientes elementos indiciarios y de investigación que los llevaban a ellos”.

García Castiella recordó que como primera medida y con buen criterio optó por no continuar con la vía recursiva a la Corte Suprema porque entendió que no tenía sentido seguir discutiendo una cuestión vinculada a un vencimiento de término, y además no era materia federal. “Decidimos desde ese momento borrón y cuenta nueva”, manifestó.

Sobre la investigación, el Procurador General explicó que se tomó la decisión de emprender un nuevo proceso, a partir de ese “borrón y cuenta nueva”, con otros fiscales e investigadores aclarando que no porque fueran buenos o malos sino para que no estén “contaminados con lo que llegó a mal puerto”.

“En base a un profundo y profesionalizado trabajo de un equipo de investigadores jóvenes a cargo del comisionado de la Procuración, Juan Miranda, se hizo un trabajo de estudio en redes sociales, se profundizó en cuestiones que no se habían profundizado con suficiencia con anterioridad y se llegó a lograr direccionar y afinar la investigación hacia estas personas (los hermanos Saavedra)”, precisó.

Siguiendo la misma línea, García Castiella sostuvo que tener el ADN no es poca cosa y explicó que la toma de la muestra y su evaluación la realizó el laboratorio de biología molecular del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) de reconocimiento nacional, además de la intervención de la perito de parte de la defensa. Sobre el ADN, dijo que las muestras del lugar del crimen y la de Javier Saavedra coinciden casi en un 99% en el match del electroferograma (especie de un código QR) que es el mismo que se tomó en 2017.

Ante todos estos avances y con la convicción de haber encontrado a los culpables del crimen, el Procurador anticipó que “la Unidad Fiscal va a interponer la elevación a juicio entre esta semana y próxima” porque según afirmó “ya se agotaron todas las diligencias que llevaron tiempo que es la extracción y análisis de todo lo que ha sido la aparatología y el secuestro que se hicieron en el lugar”.

Asimismo, reconociendo que “hay muchas cosas que se hicieron a contrarreloj”, reafirmó que con la elevación a juicio “se van a conocer muchos otros elementos de lo que es la prueba de cargo y que se llevará a juicio”.

“La familia de Jimena Salas va a poder saber quién ha sido el autor de semejante y tan aberrante crimen, hay prueba muy contundente”, sentenció.

Sobre el caso

Jimena Salas fue asesinada el 27 de enero de 2017 de 47 puñaladas en su casa de la localidad de Vaqueros. Por el caso fueron llevados a juicio su esposo, Nicolás Gauffín; y el vendedor ambulante Sergio Vargas, ambos absueltos por la duda en 2021.

A seis años del crimen por pedido de la Unidad Fiscal a cargo de la jueza Ada Zunino, de Salta, y el juez Nelso Aramayo de Tartagal se detuvo a los hermanos Saavedra, Damián, Guillermo y Javier por el delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa, por el concurso premeditado de dos o más personas y femicidio.

En otro apartado de la entrevista, el Procurador General de la Provincia refirió a su carácter de consejo suplente del Consejo de la Magistratura y al respecto señaló que junto a los nuevos integrantes buscarán que la impronta será “la recuperación de la confianza y la transparencia” dado que el Consejo es “una herramienta indispensable de la democracia y las instituciones”, concluyó.