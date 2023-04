“No es un 1° de Mayo para festejar”

El sindicalista remarcó que en el contexto económico del país, es necesario pensar qué medidas se van a tomar en el futuro. “El descontrol que hay en el Gobierno nacional y las divisiones internas que tiene el oficialismo han generado que sobre los errores de un mal gobierno desencadene en un catástrofe”, manifestó.

Ortiz consideró que el ciudadano de a pie, las pequeñas y medianas empresas luchan por mantenerse día a día buscando todas las estrategias para poder soportar la crisis.

Pese al escenario nada alentador, dijo que se debe mantener la esperanza “tenemos que tener la confianza y creer en nosotros, creo que el cambio va a venir”.

“No hay 1° de Mayo para festejar con los sueldos magros”, lamentó al tiempo que sostuvo que si hoy en los sueldos habría un aumento por ejemplo del 100%, seguirían siendo magros en dos o tres días por la inestabilidad económica y la inflación en alza.

“No hay un límite en esto, es una cuestión de correr el arco, no sé si ya cada día, creo que cada hora o corto tiempo”, indicó.

En este marco, Ortiz explicó que pese al crecimiento de la actividad comercial que registra el sector privado y los organismos oficiales en la post pandemia, “la incertidumbre nos domina” subrayó.

Por otra parte, consultado sobre la informalidad laboral en la provincia y en particular en el sector comercio, Ortiz señaló “el Estado no tiene las herramientas suficientes para controlar el trabajo en negro”. Siguiendo esta misma línea, apuntó a las patronales que no “blanquean” a los trabajadores y están evadiendo.

No obstante hizo una diferencia con las pymes ya que sostuvo que muchas de ellas no lo hacen porque no tienen posibilidades para soportar la inestabilidad económica.

“Hacen falta condiciones económicas favorables, un Estado más pujante y con herramientas necesarias”, pero advirtió que podrá ser a largo plazo ya que opinó que hoy el Estado lo que hace es “sofocar incendios”, cerró.