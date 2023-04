Nanni: "Las discusiones que se ven en JxC es por la expectativa que hay en nosotros"

El también diputado nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) destacó que en Salta se mantuvo la coherencia apoyando a Juntos por el Cambio y analizó las internas en el espacio a nivel nacional para definir la candidatura presidencial, camino a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto.

"Las discusiones que se ven hoy en Juntos por el Cambio es por la expectativa que hay en nosotros ante los desaciertos de los dirigentes del justicialismo y el kirchnerismo", evaluó en tanto indicó que ante el rechazo de la sociedad a quienes conducen el país, "hay que ser responsables porque nos ven como una opción obligatoria".

Para el cafayateño, en JxC hay tres liderazgos muy bien definidos y modelos exitosos. "Primero Gerardo Morales que administrando con austeridad pobreza ha hecho de Jujuy una provincia de vanguardia en muchas cosas; Patricia Bullrich que tiene una impronta muy fuerte; y Horacio Rodríguez Larreta", describió a la vez que aseveró que los tres son presidenciales competitivos y que cualquiera de ellos podrían llevar al país a un muy buen puerto.

Por otro lado, Nanni tuvo algunas declaraciones para con el diputado nacional y libertario Javier Milei, su impronta y crecimiento en la política.

"No me gusta la manera que Milei aborda la política porque sé que ante el enojo la gente está buscando estos perfiles en la política, el voto bronca", observó al tiempo que remarcó que esa bronca la ciudadanía no la tiene solo contra políticos sino contra el sistema.

Asimismo, confesó que no lo subestima porque así como la demagogia podía venir por la izquierda, también puede venir por la derecha.

"El incendio que tenemos en el país no se apaga con nafta ni con bronca ni crispando a la sociedad, de ninguna manera", reflexionó.