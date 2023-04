Una madre denuncia discriminación porque el Estado no la deja estudiar con su hijo

Andrea asiste al instituto de idiomas de la escuela Urquiza donde toma clases de Portugués pero desde el establecimiento le prohíben la asistencia con su hijo de ocho años que también estudia un idioma extranjero en un horario diferente.

Por Aries, la joven manifestó su malestar respecto a esta situación ya que considera que las autoridades de la institución como del ministerio de Educación la están discriminando por estudiar con su hijo en la misma aula.

“Mi hijo estudia de 19 a 20:30 inglés en el mismo establecimiento. Cuando termina sus clases me acompaña la mía que dura una hora” indicó Andrea.

La joven explicó que al momento de realizar la inscripción correspondiente se abonó el seguro escolar tanto de ella como el de su hijo.

“Me da mucha tristeza y bronca que me discriminen por querer superarme, el año pasado me quedé sin trabajo en atención al cliente y decidí estudiar un idioma para buscar un mejor futuro para mi hijo y para mí” puntualizó la joven.

“Quiero seguir con esta lucha para que no se me cierren las puertas, me mandaron a Políticas Sociales y al ministerio de Educación para que ellos resuelvan mi situación pero hasta ahora no tengo respuestas” concluyó la mujer.