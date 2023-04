"Se ha deteriorado el tejido productivo a fuerza de errores"

Para el productor, en Argentina se deterioró el tejido productivo por errores tanto de los gobiernos como de los mismos productores. No obstante, remarcó que quienes toman las decisiones políticas son los gobiernos, por tanto los principales responsables de los resultados macroeconómicos de la producción.

La convicción en los productores, según De San Román, es que quienes diseñan las políticas que afectan a la producción es gente que no "no vive el surco" y no conoce la realidad a lo largo y ancho del país. "En un escritorio, en un edificio de cristal con aire acondicionado toman medidas sin tener la más remota idea de la realidad", opinó.

"Acá hay un problema desde hace tiempo, la filosofía de un gobierno que debería sacarle la pata del cuello, liberar la producción y en lugar de subir los impuestos tendría que dejar que produzcas mucho más", indicó en tanto aclaró que con la misma alícuota de los impuestos se produce y recauda más.

El también empresario manifestó que el camino que el Gobierno está tomando con los productores es subir los impuestos y con ello "estrangula la producción". "No estamos con una dirección que interprete el fenómeno productivo nacional", lanzó.

En palabras finales, De San Román lamentó que Argentina de estar entre los primeros lugares, junto a Canadá y Australia en la agro producción, en el siglo pasado, hoy esté decreciendo y haya "dilapidado" la oportunidad de ser un país desarrollado para estancarse con la emergencia y el subdesarrollo.