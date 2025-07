El futuro de Juan Fernando Quintero es una incógnita. Hoy se encuentra en conflicto con América de Cali, y su nombre fue vinculado a un posible retorno al River de Marcelo Gallardo. En ese contexto, el jugador brindó su testimonio sobre el “pacto” que tuvo con Diego Milito.

“Cuando salgo de Racing, hablé con el presidente que tengo muy buena relación. Le dije que se quedara tranquilo, que no iba a ir a River en ese momento, y que seguramente no me iban a negociar, pero ya pasaron seis meses", develó en diálogo con el programa Desnúdate con Eva el mediocampista colombiano de 32 años.

Juanfer, que aun no se sumó a la pretemporada con los “Diablos Rojo”, describió “una situación particular” que tuvo con América, que según el mantiene una millonaria deuda abonarle su sueldo de un periodo de seis meses. “Un poquito más de un millón de dolares, pero hace parten del fútbol”, comentó sobre la cifra adeudada.