En Tartagal por la crisis hídrica piden soluciones definitivas, no parches

Así lo manifestó el presidente del Concejo Deliberante de esa localidad del departamento San Martín, Sergio González se refirió a la crisis hídrica en el norte provincial y afirmó que no se necesitan parches, sino soluciones definitivas. Por otra parte, por el dengue afirmó que como en toda la provincia, la situación es "malísimamente mal"

Quien preside el cuerpo deliberativo declaró que el problema del agua en Tartagal y el departamento San Martín tiene más de 30 años por la falta de inversiones, "No se hizo nada, se robaron la plata", manifestó.

Si bien evitó echar culpas, ya sea a la gestión local del intendente Mario Mimessi, como del gobernador Gustavo Sáenz, reclamó soluciones definitivas, más no así parches. "Yo creo que el norte está un poco olvidado", lamentó.

González dijo que en la Justicia están hechas las denuncias por el dinero que no se invirtió en las obras, no obstante remarcó que no hay avances para determinar responsabilidades y así poder recuperar esos fondos.

Por otra parte, el presidente del Concejo Deliberante de Tartagal habló de la situación del municipio por la escalada de dengue calificándola de "malísimamente mal" como en toda la provincia.

En este sentido, apuntó a Nación. "Tenemos una palúdica manejada por Nación a donde antes se mandaba los vehículos, el equipamiento y hoy no está mandando", señaló y agregó que como concejales han enviado notas al Gobierno nacional como provincial para que atiendan este reclamo, pero no hubo respuestas, finalizó.