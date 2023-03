"En Avancemos sabían que estaba ahí porque no podía hacer política en JxC"

"Nunca fui de la primera línea de Avancemos, sabían que estaba ahí porque no podía hacer política en Juntos por el Cambio", afirmó a la vez que recordó que mantuvo por tres meses reuniones con Juan Martín y Felipe Biella, de Salta Independiente, para que se unan al frente conformado por el PRO y la UCR, pero eso no prosperó.

"De golpe y porrazo Biella no entra y Ahora Patria se va, y quedamos sin un músculo para competir contra Gustavo Sáenz", hecho que hizo replantearse la estrategia para ser oposición, por lo que admitió Grande que la "única forma que quedaba era colaborar con el que tenía más músculo", aunque aclaró que nunca fue de la primera línea de Avancemos.

Grande analizó las bajas en los últimos días de dicho frente y dijo creer que el responsable es la "mano negra" del Gobierno, ya que aseveró que "más que buenos para ganar elecciones, son buenos para dividir la oposición".

En otro apartado, Martín Grande analizó la interna de Juntos por el Cambio a partir de la renuncia de Mauricio Macri a una candidatura para volver a Casa Rosada.

"Sigue siendo el líder del PRO, él sabe que tiene posibilidades de ganar, sin embargo da un paso al costado para que venga la nueva dirigencia", destacó el ex legislador.

Remarcó, asimismo, que su virtud fue preparar su sucesión creando nueva dirigencia.

Metido en la interna del JxC, Grande no dio vueltas y ratificó su apoyo a Patricia Bullrich. "Tiene un valor que no he visto en ningún hombre", dijo y agregó que tiene la capacidad ejecutiva que necesita en estos momentos el país.

Sobre una candidatura en las elecciones nacionales, si bien no lo descartó, aseveró que estará en donde la presidenta del PRO le pida.