Docentes de Nivel Inicial reclaman designaciones para las Salas de Jardines de Infantes 

María Eugenia contó que a pesar de haber iniciado el ciclo lectivo, hay establecimientos escolares en los que las salas de jardines de infantes no funcionan. Asimismo, explicó que el malestar surge porque hay docentes que no asumieron sus cargos porque aún no fueron notificados, en algunos casos

En este sentido, arremetió contra el Ministerio de Educación y pidió que tenga comunicación con la docencia por canales formales, ya que aseguró que cualquier novedad que les compete se anotician porque son los mismos docentes quienes averiguan.

En este marco, convocaron a los docentes de nivel inicial del Departamento Capital a manifestarse este jueves en Caseros N° 10085, a horas 10.