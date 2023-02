"Bettina Romero no anduvo bien en nada", dijo Godoy

"Ayer fuí a pagar los impuestos municipales, no estoy contento, me parece que es una barbaridad lo que hicieron", expresó el ex legislador provincial.

Confirmó que la candidatura a intendente es la más difícil de conseguir, aunque están dialogando con muchas personas que tienen interés de participar.

Se refirió a la potencial candidatura de Emiliano Durand, "lo conocemos sólo en su faceta de legislador y demostró ser un gran influencer, eso le permitió hacerse conocido".

Por último apuntó directamente contra la intendenta de Capital, "Betina Romero no anduvo bien en nada" dijo.