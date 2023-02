Concejal del PRO denuncia que la licitación de las fotomultas es una puesta en escena

El concejal del PRO advirtió que las empresas no están en igualdad de condiciones para licitar la prestación del servicio de fotomultas en la ciudad. "CECAITRA tiene el caballo de comisario", afirmó.

En declaraciones por Aries, el concejal del PRO, José Gauffin habló sobre el llamado a licitación para fotomultas en la ciudad capitalina. Aseveró que es una "puesta en escena" porque el acuerdo entre CECAITRA y la Municipalidad ya está firmado.

El edil aclaró que el Concejo Deliberante no tiene la potestad para revisar el pliego de licitación enviado por el Ejecutivo Municipal, no obstante hicieron una serie de observaciones y "no cumplieron ninguna", sostuvo.

Asimismo, Gauffin advirtió sobre la transparencia de la licitación pública y apuntó: "No está en pie de igualdad con otra empresa que quiera ofertar por ese servicio", en referencia a que CECAITRA no quitó las cabinas de fotomultas, recomendación hecha a la intendenta Bettina Romero, recordó.

Por último, José Gauffin puntualizó en la "puesta en escena de la licitación pública" para justificar un acuerdo que según él, está cerrado entre CECAITRA y la Municipalidad en forma privada.