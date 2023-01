“La última carta del gobierno es Sergio Massa”

Por Aries, el diputado provincial mandato cumplido Julio Moreno aseguró que el Gobierno nacional no implementa medidas de fondo para atacar a la inflación, sino medidas de corto plazo para llegar a las elecciones.

Mencionó a modo de ejemplo el caso de Precios Cuidados, acuerdo por el que los incrementos no pueden superar el 4% mensual. “Massa también está conversando con los gremios para tratar de llegar al 4% mensual. Hay gremios que han aumentado más, pero mientras aumente el consumo está bien”, analizó.

Consideró así que son muchas las causas de la inflación, entre ellos la falta de dólares, no solo la guerra, y agregó: “La última carta que está jugando del Gobierno es la designación de Sergio Massa y de su viceministro, una persona nada que ver con la ideología del núcleo duro del actual gobierno. El mérito de Sergio Massa es que ha controlado, pero ponernos contentos de que no sea el 100% no es ningún éxito”.

Para el economista, el Ministro “genera cierta confianza y está trayendo una cierta calma a la economía”. Igualmente, insistió: “Son medidas de corto plazo y no llegan al fondo de la cuestión. Es una política de aguante para llegar medianamente tranquilo a las elecciones”.

Además, si bien remarcó que el gobierno, tanto nacional como provincial, se benefician por la mayor recaudación producto de la inflación, la lejanía con los centros de consumo nos perjudica seriamente.

Por otra parte, Moreno se refirió a los proyectos que envió el Ejecutivo para tratar en sesiones extraordinarias en el Congreso.

Opinó que “son medidas que se van necesitando”, como el blanqueo con el que se espera alcanzar una cifra cercana los 116 mil millones de dólares que se blanquearon durante el macrismo. Sin embargo, cuestionó que el perdón fiscal “va en contra del contribuyente que paga en tiempo y forma”.

En líneas generales, consideró que “son medidas que pueden llegar a beneficiar a toda la población”.