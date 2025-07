YPF pierde US$460 millones en pocos días tras el fallo judicial en EE.UU.

Desde que la Justicia de Estados Unidos le ordenó a la Argentina que transfiera el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios de la expropiación, reina la inquietud sobre cómo puede seguir el litigio y cuál sería el efecto sobre la compañía. En los primeros días posteriores a la decisión de la jueza Loretta Preska, ya se observó un primer efecto: la compañía perdió US$460 millones de su valor de mercado.

Este miércoles, el ADR de la petrolera cerró en US$32 y su capitalización bursátil se ubicó en US$12.840 millones. El viernes pasado, en la jornada previa a que se conociera el fallo de Preska, el valor de la compañía era de US$13.300 millones, con lo que desde ese momento, perdió US$460 millones.

Ese día, la acción de YPF tuvo una fuerte caída que llegó al -8%, para cerrar en -5,6%. En las jornadas siguientes empezó a recuperarse y este miércoles finalizó con una suba de 1,9%.

Más allá del dato coyuntural, el valor de la petrolera con mayoría estatal mostró una retracción considerable en los últimos seis meses. A principios de enero, la firma tocó un máximo en su capitalización de US$21.170 millones, por lo que desde ese momento perdió US$8330 millones, o casi el 40% de su valor.

Esa cifra, además, equivale a la mitad del costo de la indemnización de US$16.100 millones que debe pagar la Argentina.

Cómo sigue el juicio por YPF

El martes por la noche, el Gobierno presentó un escrito ante la Justicia de Estados Unidos para suspender la transferencia del 51% del paquete accionario de YPF a los fondos Burford Capital y Eton Park. Esa porción de las acciones actualmente equivale a US$6548 millones.

La Casa Rosada le pidió a Preska que suspenda la medida y le comunicó que apelará el fallo. Incluso, avisó que acudirá a un tribunal superior si es que la respuesta de la jueza de primera instancia es negativa.

Entre los argumentos figura el impacto estratégico que tendría para la Argentina perder el control de YPF. “Es la principal empresa energética del país, emplea a más de 23.000 personas y su control está garantizado por ley”, expresó el escrito.

Ahora, el Ejecutivo aguarda la respuesta de la jueza Preska, que le había dado 14 días a la Argentina para transferir las acciones clase D a una cuenta en The Bank of New York Mellon (BNYM) como parte de pago a los denunciantes.

Aunque el fallo de Estados Unidos los favorece, los denunciantes buscan tender puentes con el Gobierno para dar por cerrado el litigio, que comenzó diez años atrás. Por eso, entre las opciones sujetas a negociación, se baraja aceptar una quita sobre el monto estipulado en la sentencia o un pago a través de bonos.

La causa por la expropiación de YPF es el juicio más importante que recae hoy sobre la Argentina. Preska dispuso que el monto a pagar por la expropiación es de US$16.100 millones. A ese valor hay que sumarle US$1650 millones en intereses desde septiembre de 2023, según los cálculos del analista de Latam Advisors Sebastián Maril.

Es decir, que la Argentina debería pagar US$17.750 millones por el juicio. Además, de acuerdo a las estimaciones de Maril, los intereses que se acumulan son de US$2,5 millones por cada día que no se pague.

Pero a esa suma hay que agregarle el valor que representa para la Argentina pagarle a los abogados que defienden al país. A través de una resolución oficializada en 2021, el Gobierno contrató al estudio Sullivan & Cromwell LLP para las causas judiciales ante tribunales extranjeros.

En esa disposición se detallan, entre otras cosas, los que montos en concepto de honorarios. De acuerdo a ese escrito, el socio de esa firma cobraba en ese momento US$1560 dólares por hora de trabajo. De acuerdo a fuentes al tanto del proceso, en esos contratos suelen realizarse actualizaciones anuales de los montos de acuerdo a la inflación estadounidense.

Con información de TN