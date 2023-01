Jarsún: “Necesitamos recuperar la credibilidad de la empresa ante la sociedad”

El presidente del directorio de aguas del Norte, Ignacio Jarsún, habló sobre sus expectativas al encarar la gestión en el marco de la crisis hídrica. “Estamos trabajando desde el primer día para revertir esta situación”, sostuvo en declaraciones a Aries y aseguró que hay inmanejables, como el clima, lo que se suma a la desinversión.

Agradeció a Gustavo Sáenz por la confianza depositada, además del apoyo de los ministros. “Creo que tengo todas las posibilidades para mejorar la situación de Aguas del Norte”, expresó aunque reconoció que “la urgencia del caso complica las cosas”.

En este sentido, afirmó que “Aguas del Norte hoy es una empresa deficitaria”, con una tarifa congelada desde 2019 mientras los costos se incrementan. “La provincia debe asistir económicamente y eso lo hace más complejo”, remarcó Jarsún, aunque insistió en mostrarse optimista respecto a que “Aguas del Norte va a mejorar en todos los aspectos”.

“Necesitamos recuperar la credibilidad de la empresa ante la sociedad”, enfatizó el titular de Aguas del Norte para luego precisar que este mes la provincia debió asistirla con 230 millones de pesos para completar el pago de sueldos.

Sobre el final, resaltó las acciones que se llevan adelante, aunque reconoció que se trata de paliativos, y agregó: “Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para que la gente sufra lo menos posible esta situación. Los desafíos me gustan, no me arrepiento para nada de haber aceptado esto”.