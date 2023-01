Kosiner no descarta una candidatura en el armado político de Urtubey y Schiaretti

El dirigente no descartó una candidatura para sumarse al armado que busca competir en las PASO nacionales.

El diputado nacional mandato cumplido Pablo Kosiner destacó por Aries el anuncio de Juan Manuel Urtubey y Juan Schiaretti de conformar un espacio para disputar las elecciones nacionales por fuera del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio.

Señaló que se trata de “un espacio nacional que plantee a la Argentina está opción necesaria de salir y darle la oportunidad a la sociedad de poder elegir un espacio que venga a unir a los argentinos”. Además, consideró que “son dos personas con amplia experiencia en gestión que han mostrado ser consecuentes con sus actitudes”.

Hoy @urtubeyjm y @jschiaretti anunciaron la decisicion de juntos, conformar una fuerza política que ofrezca a la argentina una opción diferente a las visiones polarizantes y grietarias que tanto daño nos han hecho, y están haciendo en el mundo. (Hilo) pic.twitter.com/3o8DGyyjtO — Pablo Kosiner (@Pablokosiner) January 10, 2023

Asimismo, destacó que se encuentran dialogando con dirigentes de diferentes sectores y partidos y remarcó que “es un espacio para las elecciones nacionales que va a participar en las PASO”. “Después veremos, políticamente, qué decisión se toma en Salta, de acuerdo a los dirigentes que quieran sumarse a este espacio”, agregó.

En este punto, Kosiner subrayó que la construcción no es con el Frente de Todos ni con Juntos por el Cambio. “Entre sectores que no dialogan no puede venir nada positivo para la Argentina, por eso nuestra opción es por afuera”, enfatizó el dirigente.

No obstante, sostuvo que “el cambio en la Argentina no lo va a dar el dirigente político solo”, sino que “lo tiene que dar la sociedad”, y puntualizó: “No descarto ninguna candidatura, pero vamos a evaluarlo más adelante”.