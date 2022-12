La defensa de Santos Clemente Vera espera novedades sobre su caso para febrero

José Vargas, defensor de Santos Clemente Vera, se refirió a la situación procesal de uno de los detenidos por el crimen de las turistas francesas, ocurrido en julio de 2011. Señaló que actualmente se encuentran a la espera de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva un recurso en Queja por recurso extraordinario denegado, ingresado en 2017.

Por Aries, el abogado precisó que fue el propio fundador de Proyecto Inocencia en Argentina, Enrique Piñeyro, quien solicitó públicamente a los magistrados la resolución del caso “porque hay un inocente preso desde hace tiempo”.

Ante ese pedido, destacó, la causa volvió al despacho de Ricardo Lorenzetti. Sin embargo, lamentó que esté demorado por un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Gustavo Lasi, condenado a 30 años de prisión por el crimen.

En este punto, recordó que desde la defensa plantearon la inconstitucionalidad del fallo condenatorio en segunda instancia porque se viola el principio de inmediación. “Los jueces que lo condenan no presenciaron el juicio, no escucharon a todos los testigos. No pueden emitir una nueva opinión condenándolo. Correspondía que anulen la absolución por el beneficio de la duda y se haga nuevamente el juicio”, dijo respecto a la primera sentencia, que luego fue revocada. “No tienen más pruebas nuevas para condenarlo”, aseveró

Respecto al estado de Santos Clemente Vera, Vargas señaló que se encuentra anímicamente bien. “Tiene la plena convicción de que el fallo que dicte la Corte Suprema de Justicia de la Nación va a aclarar su situación, le corresponde que lo absuelva”, subrayó.

Resaltó el buen trato que recibe en la Unidad Carcelaria N°1 donde, aseguró, todos creen en su inocencia. Además, aclaró que, por razones de seguridad, no mantiene contacto con Lasi.

Por último, Vargas anticipó que esperan novedades en febrero y abogó por la investigación de los demás perfiles de ADN que se encontraron en las pericias.