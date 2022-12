Desde Salud recomiendan que se garantice el consumo de agua segura

En declaraciones por Aries, el director general de Coordinación Epidemiológica de la provincia, Francisco García Campos, se refirió al agua potable y al trabajo con la empresa Aguas del Norte. Además, hizo hincapié en otros factores que hacen al medioambiente.

El especialista dijo que desde el área siguen las recomendaciones que dan desde la empresa de agua y saneamiento, que está regida por el Ente Regulador de Servicios Públicos.

Reconoció que cuando se emitió la alerta por el agua en la ciudad, se reforzó la vigilancia y agregó que desde Salud la recomendación es que se garantice el consumo de agua segura.

En este sentido, explicó que uno debe saber si el agua de es clorada por lo cual no debería evitarse su consumo, no obstante si la empresa informa que el agua no es apta por la turbiedad entonces se debe respetar.

Asimismo, señaló que trabajan de manera conjunta con la empresa y, del control en los pozos no se ha detectado salmonella, “no tenemos aislamiento en ese aspecto”, aseveró.

Sin embargo, advirtió que el control no solo debe hacerse en agua de red sino también hay que apuntar a los alimentos, derrames cloacales, desechos de cursos de agua que luego son usadas para riego.

“Tenemos alrededor de la ciudad fincas que utilizan el agua de los ríos para riego y eso puede contaminar la verdura y al no tener, luego, un tratamiento de desinfección puede provocar salmonella u otro patógeno”, indicó y al mismo tiempo enfatizó que hay que hacer una valoración ambiental de cuáles son sus puntos críticos.

Finalmente, reconoció que la problemática de la salmonella y las ETA (enfermedades transmitidas por los alimentos) no se resolverán en una semana pero por lo menos están encaminados a buscar una solución.