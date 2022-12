Confirmaron el desplazamiento de un agente de tránsito por cobrar dinero a cambio de aprobar exámenes

El secretario de Movilidad Ciudadana de la Municipalidad, Gilberto Pereyra, confirmó el apartamiento de un agente por el presunto cobro de dinero a cambio de aprobar el examen de manejo.

Según relató por Aries, el 9 de noviembre llegó a la dependencia una persona denunciando el hecho. Tras ello se inició la investigación administrativa y se comprobó, mediante las cámaras de seguridad, la presencia de denunciante siendo atendido por el trabajador.

Fue así que se decidió realizar la denuncia penal correspondiente y desplazar de su puesto al agente. Además, aclaró que no descarta que haya más responsables.

Al respecto, confirmó que circulan rumores respecto a otros casos, pero al no haber denuncias no pueden proceder. “Uno puede tener versión, pero no puede actuar si no hay denuncias porque el delito o la falta administrativa aparece una vez que aparece una víctima o un damnificado”, puntualizó.