Según Jarsún, su virtud para estar al frente de Aguas del Norte es saber trabajar en equipo

Próximo a asumir la conducción del directorio de Aguas del Norte, el actual vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, Ignacio Jarsún, se mostró confiado en sus capacidades para gestionar una de las áreas más sensibles. “Me gustan los desafíos y me siento capaz para llevar adelante esta empresa”, aseguró y agradeció la confianza de Sáenz al designarlo en el área.

Según sostuvo en declaraciones a Aries, “la capacidad pasa por la virtud de saber trabajar en equipo, de armar equipo, de generar armonía en el trabajo, de generar equipos idóneos”. “De eso se trata la capacidad en este tipo de empresas. Podés ser especialista en la materia, pero no saber llevar adelante un trabajo en equipo. Yo me siento capaz porque fui intendente de Rosario de Lerma. Cuando era intendente armaba equipos especialistas en lo que necesitaba y creo que una de las cosas que sé es escuchar”, enfatizó.

Adelantando su gestión, consideró que “hay gente valiosa en la empresa que no está siendo bien utilizada”, aunque no descartó recortes. “Quiero armar los mejores equipos, primero que nada sin contratar, porque me parece que lo que hay que hacer es optimizar los recursos. Quiero ver si tenemos gente incluso de más en algunas áreas, eso hay que corregir”, remarcó al respecto.

Consideró necesario buscar más recursos señalando, por ejemplo, que Capital cuenta solo con 12 camiones de reparto de agua, y destacó el apoyo tanto del directorio como del Ejecutivo en su conjunto.

Sobre el final, adelantó que en marzo se definiría su reemplazo como vicepresidente de la Cámara, mientras que en su banca asumiría la contadora Mabel Barboza.