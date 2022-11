Dólar Soja II: Economía lanza el nuevo esquema y convoca al campo

El Ministerio de Economía, Sergio Massa anunciará este viernes una segunda edición del dólar soja, según pudo confirmar Ámbito con fuentes oficiales. Además, convocaron para esta tarde a las entidades rurales pero al menos dos importantes no participarán del encuentro.



"No estamos de acuerdo", expresó un dirigente de la Mesa de Enlace en diálogo con este medio. Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA) tampoco está asegurado su presencia. Por el parte de la Federación Agraria, confirmaron su ausencia tras la convocatoria. "No llegamos hoy, todos los dirigentes están en el interior. ¡Nos convocaron el mismo día!".



La particularidad de este nuevo esquema es que el tipo de cambio de $200 que se otorgó en septiembre será actualizado por inflación y se aplicará desde el lunes al 31 de diciembre.

El acuerdo del Gobierno con las cerealeras tiene un piso garantizado y firmado de u$s3000 millones, El programa además tiene tres objetivos: por mayor recaudación, financiamiento de promoción para economías regionales, subsidios a las cadenas de valor avícola y porcina para aumentar producción y un fondo para mantener valor de las asignaciones familiares.

Además prevé un premio a la industrialización de soja para aumentar la incidencia de aceites y harinas en las exportaciones del complejo agroindustrial. El objetivo es batir el récord de exportaciones del complejo agroindustrial histórico. Desde el punto de vista fiscal, el Gobierno se asegura el cumplimiento de meta de reservas que se espera que sea superada en un 15%. Además permitirá el financiamiento sin necesidad de emisión.

Queda habilitada la cuenta chacarero dólar linked para el productor y acopiadores. Las cerealeras tendrán 90 días de restricción para operar en el MEP y el CCL.

