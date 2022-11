Lionel Messi: "Me siento muy bien físicamente"

Lionel Messi fue el primer jugador de la Selección Argentina en sentarse en conferencia de prensa en el Mundial de Qatar 2022 y este mediodía compartió sus sensaciones en la previa del debut de la Albiceleste en la Copa del Mundo, programado para este martes a las 7 de la mañana ante Arabia Saudita. También lo hizo Lionel Scaloni.

Messi quedó en el centro de la escena en los últimos días por no entrenarse siempre a la par del grupo, pero especialmente en la mañana de este lunes, cuando a 24 horas del estreno de la Selección Argentina en Qatar, se viralizó una imagen de su tobillo hinchado, algo que generó muchísima preocupación. Sin embargo, lo cierto es que no tiene ningún inconveniente, mañana será de la partida y se espera que desde sus palabras se confirme la tranquilidad para Scaloni y todo el pueblo argentino.

El mensaje de Lionel Messi a sus compañeros en el Mundial de Qatar 2022

"Lo que me lleva a seguir intentándolo es la ilusión, las ganas y el querer siempre más. Siempre hay que intentarlo, sea lo que sea, y no quedarse con las ganas. No sabemos nunca si vamos a poder jugar otro Mundial, les digo a mis compañeros que disfruten de la experiencia al máximo, de la gente y el partido".

El ánimo de Lionel Messi de cara al debut en el Mundial de Qatar 2022

"Me siento con muchas ganas e ilusionado con este nuevo comienzo de la Copa del Mundo. A la hora que empiece el partido cada uno va a querer lo mejor para su selección e intentaremos hacer el mejor partido para arrancar de la mejor manera y obteniendo los tres puntos. No sé si es el momento más feliz de mi carrera. Me agarra con otra edad y más maduro. Hoy disfruto mucho más de todo esto, antes no lo pensaba. A veces pasaban por desapercibidas muchas cosas que me pasaban y hoy soy más consciente".

Lionel Messi comparó el grupo que armó Lionel Scaloni con el del Mundial de Brasil 2014

"No sé si llegamos mejor, pero está claro que venimos de ganar y eso descomprime muchísimo. Que la gente no esté tan ansiosa y tan pendiente de los resultados, sino disfrutando del momento de la Selección. Este grupo me recuerda mucho al de 2014, que era muy unido y tenía claro lo que hacía dentro de la cancha".

El cariño que Messi recibe de los extranjeros en el Mundial de Qatar 2022

"Que mucha gente que no sea argentina quiere que sea campeón por mi, siempre dije que soy un agradecido por el cariño que recibí durante toda mi carrera. Esta es una muestra más de eso".

Messi palpitó el partido entre la Selección Argentina y Arabia Saudita

"Este grupo viene creciendo partido a partido y se siente muy bien en lo grupal. Eso lo refleja dentro del terreno de juego. Esperamos un partido difícil, pero vamos a jugar como lo venimos haciendo, ir a buscar del partido desde el inicio y respetar al rival".

Cómo afronta Messi su quinto Mundial: "Seguramente sea el último"

"Diferente es el momento quizá. Es otro momento de temporada, llegamos distinto físicamente. Nos toca jugar muy rápido, sabíamos que iba a ser así. Estamos preparados, llegamos bien. Siempre es especial jugar un Mundial, el comienzo. Siempre agarré ritmo y me sentí cómodo cuando más jugaba y minutos tenía. Eso fue lo que intenté para llegar acá, no hice nada especial. Me cuidé y trabajé como lo hice toda mi carrera. Seguramente es mi último Mundial, pero más allá de eso no hice nada especial".

Cómo se siente físicamente Lionel Messi para el debut

"Me siento muy bien físicamente. Llego en un gran momento tanto en lo personal como en lo físico y no tengo ningún problema. Escuché que entrené diferenciado o que tenía un golpe, por precaución pero nada raro".





