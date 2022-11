Mujeres en rebelión en Irán

Sin que nada haya cambiado a la fecha en ese país hoy me encuentro en la obligación moral de referirme a la situación, también de la mujer, en la República Teocrática de Irán. No puede decirse que en ese país ocurra, con relación a la mujer, lo mismo que en Afganistán sin embargo, allí está presente también la marcada opresión en la actividad de la mujer, en el rol en que la pusieron y vigila el régimen escrupulosamente para que no se desvíe de ese camino.

Los Guardianes de la Revolución Islámica, encabezada por el Ayatolá Alí Jamenei tienen una determinante influencia en la administración del Estado y por cierto, como su nombre lo indica, en dictar y preservar las normas con las que se debe regir la comunidad. Téngase presente el carácter religioso asignado al país y al Estado por lo que la legitimación de sus dictados y controles está claramente legalizada por la propia constitución. Pese a ser un país poderoso, económicamente sólido con un alto desarrollo tecnológico que compite con la economía de occidente, se empeña seriamente en tener una ética divorciada absolutamente de la occidental. En ese rango la mujer en Irán está seriamente perjudicada en sus derechos y con la asignación de funciones limitadas vinculada a un machismo exacerbante.

Hace pocos días atrás, una joven de 22 años fue detenida por la Policía de la Moral porque su pañuelo colocado en la cabeza no estaba correctamente colocado, ya que dejaba librado un mechón de su cabello sin cubrirse. Mahsa Aminí, que asi se llamaba ella, fue conducida por la fuerza a una comisaría, en la que a los tres días, el 16 de septiembre, murió. La versión oficial de la causa de su fallecimiento es de una falla cardiaca. El pueblo en una importantísima rebelión a la conducta oficial salió a la calle a manifestarse denunciando el crimen de Mahsa y exigiendo que se ponga fin a la limitación de los derechos de la mujer. Fueron esas grandes marchas integradas también por hombres severamente reprimidas, con más de 200 manifestantes muertos por la represión gubernamental. Cientos de personas fueron detenidas y acusadas de diversos delitos, entre ellos cuatro hombres acusados judicialmente de ser “enemigos de Dios” el más grave de los delitos que se registra en las normas Iraníes. Por ello pueden ser condenados a muerte.

La comunidad internacional se encuentra movilizada en repudio de lo ocurrido y empeñada en defensa de los derechos de las mujeres por lo que todo grano, por más pequeño que sea, construye un fuerte ariete que se opone a la negación de los derechos de las mujeres y en favor de su libertad.

No hay límites geográficos o políticos que se impongan por encima del deber de bregar y luchar por los derechos de las mujeres en cualquier lugar que ello fuera necesario. Nuestra condición humana nos exige un comportamiento en defensa, inexcusable de los derechos y libertad de las mujeres.