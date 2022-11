Ramona Riquelme describió a la situación de Orán como caótica y se quejó de la falta de federalismo

Frente al avance de los incendios sobre las yungas, la diputada por Orán Ramona Riquelme aseguró que “la situación es caótica”, denunció que la asistencia por parte de la provincia es mínima y señaló que “Jujuy apagaba los fuegos de la parte salteña”.

En Día de Miércoles, la legisladora advirtió que “desde el mes de agosto hasta la fecha no se puede respirar” y adelantó que “ahora se va a venir el hantavirus porque las ratas van a buscar refugio en las casas”.

Consultada sobre la situación del sistema sanitario en Orán, denunció que “se han olvidado del norte argentino”. Remarcó que la crisis generada por la pandemia llevó a que se conozca la “miseria” que viven en la zona y destacó que gracias a sus denuncias mediáticas llegaron recursos desde Nación.

Cuestionó así la gestión del Intendente de Orán frente a la crisis sanitaria. “90 millones le dieron al doctor Pablo González y no hizo nada, ¿alguien lo mete preso?”, dijo y opinó que también debería sentarse en el banquillo el ex gobernador Juan Manuel Urtubey, “que se comió toda la plata de la Reparación Histórica”.

En esta línea, la dirigente que se reconoce peronista, lamentó que en la Provincia “la obsecuencia es superior a la transparencia”. Además la legisladora, enfermera de profesión, adelantó que en 2023 se presentará como candidata a secretaria general de ATE.

“A mí nadie me pintó las calles, hice campaña sin nada. Fue mi trayectoria de trabajo y mi compromiso con la ciudadanía. Me opuse a la autogestión del hospital de Orán, hice frente a Juan Carlos Romero, a la tercerización de los hospitales. Fui una de las mujeres que no permití que Abel Ramos haga eso en el hospital”, subrayó.

Riquelme, quien aseguró que no tuvo la oportunidad aún de conversar con Gustavo Sáenz, aseguró que el federalismo que pregona el mandatario “es una mentira” y no descartó una candidatura a la intendenta de Orán.