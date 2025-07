En un crudo diagnóstico, Ariel Zablouk, titular de la Cámara de Comercio de Orán, aseguró en Aries que el comercio en esa ciudad se encuentra en un punto crítico. “Orán arde, el comercio está ardiendo. Yo no sé cuánta gente más va a quedar sin trabajo y se va a volcar al trabajo de frontera”, advirtió. La razón, explicó, es la enorme brecha de precios entre Argentina y Bolivia.

Zablouk compartió ejemplos concretos de la diferencia: “Me compré una Coca-Cola de medio litro en Bolivia a 500 pesos. Acá cuesta 1.500. Una caja de bombones que allá sale 4.850, acá vale 8.500. Un fardo de papel higiénico cuesta 7.000 pesos”. Incluso relató haber cruzado de forma ilegal en chalana el fin de semana y presenciado el traslado de un somier en una de estas embarcaciones.

Según explicó, los esfuerzos locales son insuficientes. “El intendente bajó la tasa en algunos rubros, pero en otros subió. El gobernador también anunció baja de renta, pero no alcanza, hoy no nos alcanza”, afirmó. Cuestionó además la falta de actualización de una herramienta clave: “Hay una ley de áreas de frontera de 1970 con beneficios fiscales que está vigente, pero no se aplica”.

Zablouk pidió a los legisladores nacionales que “aggiornen esa ley” para evitar más cierres de comercios en la frontera. “El sufrimiento hoy de los comerciantes de Orán es tremendo. Vamos a seguir discutiendo lo mismo si no se actúa”, señaló, al tiempo que lamentó que ni siquiera las promociones locales logran retener a los clientes. “Allá también te reciben Mercado Pago, te dan cuotas sin interés”, dijo.

Finalmente, subrayó que la raíz del problema también es social. “Un sueldo en blanco de comercio es 900.000 pesos. ¿Alcanza para una boleta de luz de 150.000? La gente va a Bolivia porque no llega a fin de mes. También hay que ponerse del lado del vecino”, sentenció.