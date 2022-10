Paseaba por las peatonales, pisó una baldosa floja y se fracturó

El sábado 8 de octubre, en horas de la mañana, Alejandra se dirigió al microcentro de la ciudad. Mientras miraba vidrieras, caminando por la peatonal Florida, una vereda en mal estado le provocó una caída y terminó fracturada.

Según relató, ocurrió a la altura de Florida y casi esquina Urquiza. “Pisé unas baldosas que, evidentemente, están huecas. Se me hundió el piso, lo que me provocó que me desequilibrara, se me torció el tobillo y me caí”, detalló la mujer.

En ese momento, dijo, fue asistida por personal policial y transeúntes. “Pensé que había sido eso, nada más. Cuando intenté pararme no podía apoyar el pie y se tuvo que llamar al SAMEC. Ellos vinieron, me asistieron, a posterior yo me dirigí al hospital San Bernardo para que me hicieran las placas y me doy con que tenía una fractura de peroné”, contó Alejandra sobre lo sucedido.

Lamentó que la situación le generó una serie de inconvenientes dado que debe realizar reposo, viviendo en un primer piso, sumado a que debe realizar sesiones de fisioterapia y afrontar diversos gastos que no tenía previstos.

“Me parece totalmente ridículo tener que haber vivido una situación así en un lugar peatonal, en donde tendrían que estar en perfecto estado dado que la señora Intendenta manifiesta a viva voz que están haciendo obras, pero esa obra está total y absolutamente mal hecha”, expresó con malestar al tiempo que, afirmó, no sería la única persona que sufrió un accidente en la zona.