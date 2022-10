Si no hay acuerdo con Nación, Provincia evitaría el paro de UTA en Salta

Así lo destacó el vocero Gerónimo Requena, quien cuestionó que “Nación no tiene mucho interés en solucionar el problema”.

Por Aries, el vocero de la Unión Tranviarios Automotor en Salta, Gerónimo Requena, destacó las conversaciones que mantienen con el Gobierno provincial en el marco del conflicto del sector que adelantó un paro para la próxima semana.

De acuerdo con lo que indicó, el lunes a las 11 hay una nueva audiencia en la que esperan que se hagan presente autoridades nacionales del Ministerio de Transporte.

“Si llega a fracasar, automáticamente nos sentamos a hablar con el Gobierno de Salta para ver si se puede destrabar desde acá”, indicó Requena para quien “la Provincia podría aportar y después recomponer con los fondos nacionales”.

El referente cuestionó que “Nación no tiene mucho interés en solucionar el problema, pero igual ya ha tenido presión y se tendría que sentar a dialogar porque esto no da para más”, y destacó que, por el diálogo con la Provincia, cabe la posibilidad de que en Salta no haya paro.