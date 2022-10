Estrada advierte que solo están "parchando" la distribución de subsidios al transporte

En diálogo con Aries, el diputado nacional por el Frente de Todos, Emiliano Estrada analizó que la decisión del Ministerio de Transporte de la Nación de aumentar los fondos al interior en el Presupuesto 2023 “sigue siendo insuficiente”.

En un principio estuvo previsto $66 mil millones de pesos, y luego, tras los reclamos por el paro de la Unión Tranviarios Automotor y los gobernadores, se decidió aumentar a $85 mil millones de pesos. Decisión que se tomó este jueves.

Ahora bien, consultado sobre la posibilidad de que senadores y diputados del interior se unan, por alguna manera decirlo, para que con una ley se pueda resolver la problemática del transporte, dijo estar convencido que sí saldrá, aunque destacó que cada provincia tiene un interés particular.

Lamentó que desde el Ministerio de Transporte de la Nación no hay voluntad para resolver el conflicto entre UTA y las empresas. “Hay que cambiar la cosmovisión que Argentina tiene de la Argentina” y agregó que se necesita conciencia de que todo eso hay que cambiarlo.

El legislador subrayó que la “lógica de que se trata a todos por igual se debe cortar en la Argentina”, en este sentido dijo que lo que sucede con el transporte ocurre algo similar con la energía.

En las provincias, por ejemplo la Empresa Distribuidora de Energía de Salta le paga a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista de Energía pero hay muchas provincias que al tener facturas atrasadas baja la recaudación y todos los argentinos deben soportar las pérdidas.

En este sentido, recordó que este jueves en reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto planteó que las provincias que se atrasan en el pago de la facturación a Cammesa sean sancionadas. Y propuso que el Gobierno Nacional frene obras comprometidas y que no puedan acceder a préstamos con tasas accesibles.

En este marco, destacó que no es lo mismo la igualdad que la equidad, y que todos los argentinos no pueden estar pagando las deudas que no les corresponden.