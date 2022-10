Estrada al cruce por las tarifas: “El problema de fondo es la inequidad que hay con las provincias”

El diputado por el Frente de Todos, Emiliano Estrada junto a sus pares analiza en comisión de Hacienda el proyecto de Presupuesto para el año que viene.

Al tomar la palabra manifestó su malestar por un tema que no está poniendo el eje que es “un poco más de equidad y no tanto de igualdad”, dijo.

En referencia de las deudas que algunas provincias con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista de Energía Eléctrica, destacó que se hizo habitual una especie de “juego” para no estar al día en sus cuentas.

“Hay provincias que tienen mucho atraso con Cammesa y terminan teniendo un doble o hasta un triple de subsidio”, sostuvo y detalló que lo sostenemos todos los argentinos a través de la deuda que asume el Tesoro con la compañía para paliar la falta de recaudación.

Consideró que debe sancionarse a estas provincias porque tomaron préstamos flexibles a tasa cero y en lugar de pagar las deudas se volvieron a atrasar y tomaron otro crédito “es un juego que termina pagando el conjunto de la Argentina”, remarcó.

Apuntó a la “mirada porteño centrista”, ya que el ente que regula a Edenor y Edesur es nacional y pidió que los aumentos que se aprueban para el interior del país, también lo tengan en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Y enfatizó que después los atrasos los terminan pagando todos.

Asimismo, subrayó que no se puede hacer un recorte de subsidios por igual, por segmento de ingresos en el AMBA con el promedio de la factura que no supera los mil pesos, mientras que en provincias como Salta las facturas llegan a superar los 2.500 pesos.

En este sentido, resaltó que es tiempo de dejar de pensar que “Buenos Aires es la Argentina en versión grande”