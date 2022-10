“Hay quienes utilizan gratuidades, pero pueden pagarse el pasaje”

En medio de la incertidumbre por el conflicto del sector de transporte que no se soluciona, el gobernador Gustavo Sáenz se refirió al planteo que, junto a los gobernadores del Norte Grande, realizó al ministro de Economía, Sergio Massa.

Por Aries, el mandatario se refirió al reclamo permanente por la inequidad que existe entre el Área Metropolitana de Buenos Aires y el resto del país en materia de subsidios. “No existe explicación”, aseveró y destacó la propuesta que plantearon de implementar una tarifa unificada en todo el país.

“Es una discusión que tenemos que darla en el Congreso. Siempre somos menos los representantes en la Cámara, pero si logramos unificar esto, vamos a lograrlo”, analizó haciendo hincapié a la necesidad de corregir las asimetrías que existen desde que se creó el subsidio al transporte.

Asimismo, resaltó que se lograra aumentar el presupuesto de 46 mil millones a 85 mil millones, así como la conformación de un Consejo Federal de Transporte “para que se equipare en todas las provincias este tema”.

“En el NOA y NEA el único medio masivo de transporte es el colectivo, no tenemos medios alternativos como tiene el AMBA, entonces paraliza completamente a las provincias”, continuó Sáenz. Aclaró que “no es una pelea contra los porteños ni, mucho menos, con los colectiveros”, sino que el reclamo responde a “una política nacional y centralista que se olvida siempre que en el interior tenemos problemas”, agudizados por los salarios más bajos en contraste con los precios más caros en energía y transporte.

Por otra parte, no descartó modificaciones en la implementación del boleto gratuito, tanto estudiantil como para jubilados. “Hay gente que está en condiciones de pagar el colectivo y gente que no. Lo cierto es que el que usa el transporte masivo de pasajeros en las provincias es gente carente de recursos o que le cuesta llegar a fin de mes. No sucede lo mismo en el AMBA”, remarcó.

Y consideró que la gratuidad debe ser “para aquellos que no pueden pagar”. “Está bueno que el Estado ayude, siempre y cuando esa gratuidad no sea en exceso”, cerró.