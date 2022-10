"El PJ aportaba votos, solo por ser candidatos peronistas"

En diálogo con Aries el senador por Cachi e histórico dirigente de PJ, Walter Wayar en este 17 de octubre destacó que hay que muchos que dicen ser peronistas y no lo son “no lo conocen, no lo entiende, no saben cuál es el rumbo y están hoy ahí”, aseveró.

A modo de ejemplo consideró que el presidente del Partido Justicialista lo conduce una persona que no es peronista. “A Alberto Fernández le dieron por ser presidente de los argentinos, no es peronista sino social demócrata”, agregó.

Consultado sobre los actos por el Día de la Lealtad Peronista y el hecho de que se desarrollarán múltiples actos por falta de unidad o consenso.

“Nosotros podemos llegar a tener diferencias porque el peronismo es un movimiento bastante amplio, abarca una izquierda moderada, una derecha moderada y su columna vertebral es el centro”, detalló.

Sobre la figura de la vicepresidenta de la Nación y también referente del Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, sostuvo que es “sin lugar a dudas la dirigente de mayor consenso popular que tiene la Argentina”.

Sin embargo, subrayó que es importante que el debate por la falta de acuerdos dentro del Gobierno Nacional salga a las calles porque la gente merece saber.

“No avanzamos en las propuestas y acciones que dijimos que íbamos a avanzar y ya no sabemos cómo estamos gobernando”, lamentó en análisis de quien conduce el país.

A modo de cierre, reconoció que el mejor festejo para un “peronista de verdad es reencontrarse consigo mismo y decir que es un peronista de verdad”. Y apuntó contra los obsecuentes que se callan cuando saben que están fallando.

Esteban en el Senado

Wayar también se refirió a la polémica en la visita del ministro de Salud Pública, Juan José Esteban al Senado el miércoles anterior. Consideró que le faltó el respeto a una institución que está respaldada por la Constitución.

Y le recomendó al funcionario que como fue elegido por el gobernador de la provincia, que vaya a decirle lo que crea y del modo que quiera decirle.

Lamentó que los senadores oficialistas hayan “felicitado” a Esteban por su plan y gestión cuando se lo convocó porque las cosas no están funcionando, como el planteo del senador por Cafayate, Sergio Saldaño por la auditoría del hospital local y alrededor de $78 millones de pesos que se desconocen su utilización.

Internas en el PJ

El dirigente peronista adelantó que recurrirá a la Justicia Nacional para que se lleven a cabo las elecciones internas en el Partido Justicialista de Salta. Ya que consideró que la conducción del PJ local utilizará “artimañas” para no llevar a cabo las internas en los cargos electivos.