Se cayó el techo hace un mes y siguen sin clases presenciales

El 26 de septiembre decidieron suspendieron las clases presenciales en la escuela Indalecio Gómez, sobre avenida Bicentenario, producto de la caída de parte del techo. Pese a la promesa de que el 11 de octubre volvería la presencialidad, madres y padres reclaman que esto no se cumplió y aseguran que sus hijas e hijos se ven perjudicados.

“Estamos esperando que vuelvan las clases porque a varios de nuestros hijos no les gusta lo virtual y es muy complicado para nosotros, como padres, porque trabajamos”, expresó Estela, madre de una de las estudiantes de la institución.

Y es que, según afirmó, no en todos los casos se posible utilizar una computadora o un teléfono celular con acceso a internet para poder llevar adelante la cursada. Además, enfatizó: “Si no tenés un docente, no es lo mismo que un padre o un compañero te expliquen. A mi hija no le gusta, quiere volver a clases”.

La mujer pidió que el gobierno revea la situación, que se prevé se extienda por al menos un año, y agregó: “La educación es algo primordial para nuestros hijos. Si hay un gobierno que hace todo lo que prometía, por qué no busca un lugar para que los chicos se reacomoden”.

En tanto, otra de las madres presentes en la escuela aseguró que el problema es de larga data y cuestionó que “siempre son parches, hasta que se llega a este punto”.