Martín Grande insiste que no quiere a Bettina en JxC y le vuelve a apuntar a Nanni

El periodista y dirigente del PRO, Martín Grande, respondió al diputado nacional de la Unión Cívica Radical, Miguel Nanni, quien lo acusó de decir “verdades a medias”. Por Aries, el diputado nacional mandato cumplido reiteró su cuestionamiento respecto a que el dirigente radical digita la incorporación de la intendenta Bettina Romero a las filas de Juntos por el Cambio.

“Esas verdades a medias que dice Miguel es porque hay medias verdades en Juntos por el Cambio”, lanzó Grande al sostener que el propio Nanni reconoció que intercambia mensajes con Bettina sobre “el tema en cuestión”, es decir, su arribo al frente.

Para el dirigente, “hay gente operando para que llegue Bettina Romero a Juntos por el Cambio” y dijo: “No quiero que esto se haga entre cuatro paredes”.

Si bien aclaró que la formalización de Juntos por el Cambio requiere de las firmas del radicalismo y del PRO, insistió en denunciar que “se está hablando de la incorporación de Bettina Romero por detrás”.

En este punto, aseguró que la Intendenta “pertenece al equipo de Gustavo Sáenz”, por lo que afirmó que “se está montando una escena que ya acordaron entre todos”.

“Me sacrifico por el partido porque creo en el cambio verdadero, no me hace falta un cargo”, continuó Grande quien, consultado sobre su llegada al espacio con una candidatura que le habría arrebatado de la misma manera a Guillermo Durand Cornejo, se limitó a decir que la misma le fue propuesta por el hoy ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín De los Ríos, y no desde Nación.

“Acá hay un acuerdo de Gustavo Sáenz con Romero, con la gente del radicalismo, con Urtubey y todos para meter en Juntos por el Cambio a Bettina Romero”, concluyó.