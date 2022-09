Benjamín Cruz se despegó del caso Monges y habló de una campaña para desprestigiarlo

“Que iba de parte mía, como él lo invocaba, está en el ámbito de investigación de la justicia”, dijo el ex secretario de Seguridad provincial, hoy Secretario de Gobierno municipal, sobre la presunta autorización suya para la visita de Monges a un detenido por narcotráfico en Orán, meses antes de ser asesinado.

El secretario de Gobierno municipal, ex secretario de Seguridad de la Provincia, Benjamín Cruz, se despegó de las vinculaciones con el caso Darío Monges, el joven que fue asesinado en un crimen que estaría vinculado a un caso de sicariato.

“He respetado el secreto de sumario y en todos los medios se habló”, cuestionó el ahora funcionario municipal remarcando que “a esto hay que dejarlo en manos de la justicia, que hace tiempo está actuando con esta situación”. “Yo no soy el que tiene que explicarle a la prensa lo que está pasando, pero sí la justicia”, dijo en declaraciones a Aries.

Benjamín Cruz confirmó que conocía a Darío Monges. “Fue un personaje de la política, de gestiones, era muy inquieto, inquieto en gestionar para el municipio. Desconozco lo que hacía Darío Monges en su vida privada o con quién se vinculaba”, dijo para luego subrayar: “De ahí que trabaje para la Secretaría (de Seguridad), que iba de parte mía como él lo invocaba, está en el ámbito de investigación de la justicia”.

“No era mi amigo, no trabajaba para mí, no era socio mío”, remarcó posteriormente al tiempo que afirmó: “Yo no tengo injerencia y nunca la tuve sobre el Servicio Penitenciario”. Señaló que “las habilitaciones, generalmente, se hacen judiciales”, en referencia al permiso para la visita de Monges al detenido por narcotráfico en Orán, Oscar Díaz.

Respondió luego a las declaraciones del director general de Políticas Penales, Ángel Sarmiento, sobre su posible vinculación al haber, presuntamente, autorizado él el ingreso. “De las declaraciones tendrá que hacerse cargo cada funcionario. Cuando se levante este secreto de sumario se darán las explicaciones correspondientes”, se limitó a decir.

Consultado sobre haber mantenido contacto con Monges tras la visita a Orán, Cruz indicó: “No podría darte una fecha exacta, pero creo que no tuve ninguna otra relación, o quizá cuándo fue la habilitación del festival de Vaqueros”. En tanto, sobre el detenido Díaz, sostuvo: “No lo conozco a él, no conozco a la familia, no tengo ningún tipo de contacto ni relación con eso”.

“Hacía falta desprestigiar el nombre de Benjamín Cruz (sic). Yo no tengo nada que ocultar”, continuó y aseguró que mantiene una relación fluida tanto con el gobernador Gustavo Sáenz como con la intendenta Bettina Romero. “A los tres días del hecho se estableció la reserva de sumario y me dijo vos mantenete y sostenete en lo que vos tenés y dejemos que investigue la justicia”, relató sobre su encuentro con el mandatario y cerró: “Sigo siendo el presidente del partido, sigo siendo Secretario de Gobierno de la Municipalidad, sigo siendo amigo del Gobernador, hoy persona de confianza de la Intendenta y seguiré trabajando. Acá no hay nada que hoy nos divida”.