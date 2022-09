Abel Cornejo admite la presencia del crimen organizado en Salta

El ministro de Seguridad aseguró que “se ha corrido la problemática de frontera 300 km adentro”, y afirmó: “Que hay crimen organizado en la frontera, no cabe duda”.

Por Aries, el ministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo, se refirió al crimen de Darío Monges y recordó la nota que envió él mismo al procurador General, Pedro García Castiella, tras la visita, meses atrás, del fallecido a un detenido por narcotráfico en Orán

“Creo que se están tomando una serie de diligencias y espero que se esclarezca hasta las últimas consecuencias. Es un caso de los que vengo señalando hace tiempo como el crimen de la autopista del oeste. Son hechos que antes los veíamos más como un problema de frontera que un problema que ocurre en el ejido urbano de Salta. Entonces, es un tema que nos interpela a seguir trabajando”, advirtió Cornejo.

Y agregó: “No me caracterizo por la diplomacia, ¿hasta qué grado de penetración entra la corrupción en los organismos públicos? Tenemos que ver todas las alternativas de ese caso para que pueda ser dilucidado. Me parece central eso”. Asimismo, aseguró que se iniciaron sumarios por este caso y dijo que “se han hecho muchísimos cambios en el servicio penitenciario”, aunque no brindó mayores precisiones.

“La nota mía es del 8 de junio, sin pensar que iba a tener estas derivaciones. Pero hubo cosas que de entrada me preocuparon, como que alguien se preocupara por la suerte del detenido Díaz, que había sido extraditado y está vinculado a causas de homicidio y narcotráfico”, continuó el Ministro para quien “teníamos que tener todos los radares puestos para que pueda suceder alguna cosa imprevisible como lo que sucedió”.

Remarcó que “ahí también entra la órbita de la justicia”, y enfatizó: “No nos olvidemos que acá se movió todo un engranaje, en algunos casos seguramente sorprendidos en su buena fe. Pero la eficacia de los controles y el trabajo mancomunado entre los distintos poderes del Estado tiene que ser mucho más estrecho”.

Ante la consulta puntual respecto a si existe el crimen organizado en Salta, respondió: “Es lo que vengo diciendo hace muchos años. Se ha corrido la problemática de frontera 300 km adentro. Que hay crimen organizado en la frontera, no cabe duda, el problema son las ramificaciones que empieza a tener. Tenemos que dar un salto exponencial en calidad en seguridad porque estamos teniendo problemas mucho más serios”.

Apuntó luego al rol de los medios afirmando que “no es solamente criticar, sino también es central todo lo que puedan investigar los medios en esto y exponer estas cuestiones ante la sociedad”. “Sobre todo ahora que vamos a entrar en un período electoral, al tema de la seguridad hay que describirlo tan cual es para mejorarlo”, dijo e insistió en su pedido respecto a que “debe haber un pacto federal de seguridad que involucre a todas las provincias del norte con las fuerzas nacionales”.