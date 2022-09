El hospital San Bernardo es pionero en aplicar el balance social

Recientemente se conoció que en el hospital San Bernardo se comenzará a aplicar el balance social en la gestión. El coordinador General de Administración del Hospital San Bernardo, Fernando Martinis, explicó en qué consiste esta herramienta que se aplica tanto en el sector público como en el privado y que busca evaluar qué cosas se están haciendo bien y qué cosas están faltando.

En Pasaron Cosas, el especialista remarcó que “los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas”, con lo cual “el que diseña las políticas públicas se ve con este problema”. En este punto, sostuvo que “el futuro es pensar que el Estado no es erogativo, sino que es productivo”.

Martinis explicó que el balance social consiste en una herramienta de medición, de gestión, que contempla tres dimensiones, económica, social y ambiental, y detalló: “Estamos acostumbrados a los registros contables. El balance social es una foto, pero dinámica porque se pueden tomar medidas correctivas. Se miden hacia dentro y hacia fuera de la organización. Es una herramienta tanto para el sector privado como el público, es mucho más fácil en el sector privado”.

De acuerdo con lo que indicó, “si no tenemos herramientas de medición, no podemos tener comparaciones, tomar medidas correctivas”. Subrayó que “lo social ambiental impacta directamente en la sociedad” y aclaró que los recursos no implican solo el dinero.

Asimismo, destacó que Salta cuenta desde 2011 con un decreto que da el marco normativo para implementar el balance social, que ya se aplicó en el Teleférico a través del Ecosello Gestión Salteña Ecoeficiente. El hospital San Bernardo, en tanto, es el primer hospital en implementarlo.

“En el sector público el modelo que proponemos es tomar indicadores, es un balance certificado y el trabajo es interdisciplinario”, continuó Martinis aclarando que “no es una cuestión de control, es una cuestión de gestión y de mejora del uso de los recursos”. Entre los indicadores, resaltó, se toman factores que en un análisis netamente financiero pasarían desapercibidos.

“El balance social es una herramienta más de gestión. Creo que hay voluntad política de que las organizaciones públicas puedan aplicar esta herramienta”, observó el especialista. Si bien señaló que hay un proyecto de ley que aún no fue tratado, Salta fue la primera provincia en tener un marco normativo con un decreto. “Todo lo que se trabaja en el Estado es con el concepto de hacienda pública productiva”, puntualizó.