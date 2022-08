Municipales se movilizan al CCM

Sergio Rodríguez, secretario general del Sindicato Municipal de Salta (SIMUSA), explicó por Aries que la medida se tomó ante la reticencia de las autoridades municipales de escuchar el reclamo del conjunto de trabajadores.

La propuesta que realizaron fue de un incremento del 40%, en dos tramos del 20%, para el segundo semestre. Sin embargo, cuestionó que “la Municipalidad tiene como costumbre mandar 4 de copas a las reuniones que no llevan ninguna solución”. “Lo único que hacen es degastar a las instituciones gremiales y a los trabajadores. Está claro que no hay voluntad de solucionar las cosas”, aseveró Rodríguez.

El Secretario gremial denunció persecuciones y atropellos al conjunto de trabajadores, por lo que aclaró que la medida de asamblea fue debidamente notificada, y las y los trabajadores están cubiertos.

“Lo primero es el aumento sobre el básico. Decidimos movilizarnos y comenzar las asambleas con los trabajadores. No aceptar nada que no sea aprobado en asamblea y que los trabajadores desconozcan arreglos por fuera”, enfatizó Rodríguez y cerró: “Tenemos sueldos de indigentes. Esta es una lucha colectiva, es para todos, no importa a qué gremio pertenezcan”.