David Leiva busca despegarse de Rangeón y apunta contra el periodismo

“Estoy muy tranquilo, conozco a Pablo, es una persona que tiene el reconocimiento en la noche, pero no he compartido con él”, expresó el legislador asegurando luego: “No he tenido la oportunidad nunca de compartir ninguna situación de fiesta. Sí nos hemos cruzado”.

“Quiero que quede claro, lo que ha sucedido en cuanto al video es anterior”, insistió Leiva remarcando que “en ese momento no había ninguna situación expresa ni públicamente ni una denuncia formal en la justicia”.

Así las cosas, sostuvo: “Esas cuestiones que hoy tratan de involucrarme, ahí si voy a una mala intención. Tratan de involucrarme y llevarme al lugar ese donde hay personalidades de la política que están involucradas. Hay una familia, hay un prestigio, tengo años de trayectoria y quiero que quede claro ante la sociedad”.

Afirmó que desde su lugar como artista busca “dar una mano a quien lo haya solicitado” e hizo alusión al periodista Daniel Murillo señalando: “En algún momento el mismo me sacó una foto con un cartelito sumándome a una campaña por el cannabis medicinal. Hay una mala interpretación. Cuando me sumo a una campaña o actividad, lo hago son pensar en otra cuestión”.

“Soy muy respetuoso de la justicia. Las partes harán lo que corresponda, prefiero esperar el proceso que continúa”, subrayó el Diputado y aseguró que se puso a disposición de las víctimas.