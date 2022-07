Por demoras en los pagos, farmacias cortarían la prestación a IPSS y PAMI

Si bien aclaró que no hay faltantes graves de medicamentos, Susana Carrasco señaló que “hay productos que no se consiguen”, como antibióticos o productos que cambiaron de laboratorio. “Son todos problemas, hasta el momento, solucionables”, dijo resaltando que por la vigencia de la ley de genéricos, en caso de no haber un producto, este se puede sustituir por otro de la misma composición.

Sin embargo, explicó que el precio de medicamentos siempre estuvo atado al dólar y precisó que los incrementos van del 3 al 7%, lo que genera que se busque con más frecuencia las alternativas accesibles.

La referente del sector destacó también que se encuentran manteniendo reuniones ante la preocupación por las demoras y el retraso de la seguridad social. “El plazo significa financiación y hoy es prácticamente inaccesible. La farmacia que no tiene espalda la está pasando muy mal o con muchas dificultades”, aseveró.

En este contexto, esperan concretar una reunión con autoridades del IPSS para que se dé cumplimiento al convenio y agregó: “Hemos reclamado, no con vehemencia. Pero más que un reclamo es una necesidad que se pongan al día, sino no podemos seguir dando respuesta a los afiliados”.

Adelantó que de no solucionarse el problema, podrían suspender el trabajo tanto con PAMI como con IPSS. Y es que, según indicó contractualmente el pago debe ser a 30 días, aunque hoy se extienda hasta los 100 días. Además, Carrasco remarcó que el pago no es sobre lo facturado, sino sobre lo autorizado por el validador de la obra social, con lo cual la rentabilidad para las farmacias es nula.

Piden así una actualización del 30% y advirtió que “en lo que hace a los pañales de PAMI, los fabricantes dijeron que no están enviando cargas para el norte pro el gasoil y el costo del transporte”. “De no llegarse a un acuerdo nos quedaremos si provisión en los próximos días. Se está trabajando mucho para tratar de sostener la atención”, cerró.