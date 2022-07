Wayar sobre el 'Topo' Ramos: “Si el Senado buscara tapar dice ‘no hay desafuero’ y se terminó la discusión”

Por Aries, el senador por Cachi aseguró que no existe ninguna anomalía ni intento de la Cámara de encubrir a su par.

El Senador señaló que al asumir su banca “había versiones periodísticas que decían que había un pedido de desafuero que el Senado no trataba”. “Pedí la información y me di con que había quedado sin efecto por el mismo juez porque el Senador se había presentado a poner sus huellas dactilares”, aseguró para luego cuestionar: “Cómo puede ser que los medios digan una cosa y la justicia no salga y aclare”.

Señaló que “hace un par de semanas entró otro pedido”, aunque explicó que los abogados de la defensa presentaron un pedido a la Corte de Justicia, y dijo: “Si se expide de una manera, cae el pedido. Si avala la investigación judicial, está firme la necesidad del desafuero. Esto es lo que se está planteando, no conlleva ninguna anomalía”.

Sin poder precisar la fecha en la que ingresó el pedido, sostuvo: “En la Comisión de Justicia, hace dos o tres semanas que se analizó y se planteó que está la situación así. Si estuvo tras las rejas y salió de las rejas, un juez debería decir por qué”.

Y agregó: “Estuvo preso hace muchísimos años, ni me acuerdo cómo fue ese proceso. Soy peronista y hay peronistas honestos y otros que no son honestos. El rol de castigar a quienes no son deshonestos es de la justicia con el debido proceso (sic)”.

“Él está siendo investigado por la justicia, que los jueces determinen la situación de él. Hay versiones de un montón de cuestiones, tenemos que ser más serios. El Poder judicial tiene su autonomía y la posibilidad de seguir la investigación. Pero si plantea un desafuero, ese proceso se está siguiendo”, insistió Wayar asegurando que “si el Senado buscara tapar dice no hay desafuero y se terminó la discusión”.