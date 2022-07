Batakis genera expectativas, pero se debe reconstruir la confianza

Por Aries, el Ministro sostuvo: “Argentina tiene que reconstruir confianza, para eso es fundamental señales claras. Si no se envía señales claras, los nombres propios no van a resolver el problema”.

Resaltó el conocimiento de Batakis de las provincias, aunque subrayó: “Nos genera expectativas, pero si la política no genera señales claras, de un rumbo racional, le va a costar a Silvina o a quien fuere ordenar los desvaríos de este país”.

Para el Ministro, “el mensaje que le dejan los episodios de este fin de semana a cualquier inversor es de espantar la confianza, de temor, de angustia”. “Ayer hasta los homebanking dejaron de funcionar por la gente retirando depósitos y refugiándose en el dólar paralelo o ilegal que fuera el blue”, aseveró.

Pidió un rumbo claro y previsible, aun cuando no sea compartido, priorizando los problemas “y no las discusiones vanas de la política”. “En la medida que no ordenemos eso, el crédito no va a volver”, insistió.

Advirtió así que “esto suspende cualquier proyecto de inversión que pudiera haber, y eso es un muy mal presagio porque no generaremos empleo privado, que es lo único que nos puede ir ayudando a terminar con el enorme déficit público”.

“El ahorrista intentará, con lo poco que tenga, refugiarse en la moneda extranjera. La política tiene que generar un marco de racionalidad y luego los tecnicismos de la economía harán lo suyo. Pero si tenemos aquello sin resolver, difícilmente la economía tenga un futuro promisorio, puntualizó De los Ríos.