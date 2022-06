El Indec publicará hoy la inflación de mayo: la estiman por encima del 5%

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) publicará este martes el índice de inflación de mayo, que según las estimaciones de las consultoras se ubicará por encima del 5%, con el rubro alimentos y bebidas con subas por encima del promedio general.

La consultora Ecolatina proyectó, en base a datos provisorios, un avance de precios del 5,4% en mayo. El registro del mes también estuvo impulsado por los ajustes en prepagas, combustibles, servicio doméstico y expensas, entre otros, remarcaron.

En EcoGo también proyectaron 5,4% para mayo y un aumento en alimentos de 5,5%, por encima del promedio. En este caso, el rubro que más impacta en los deciles de ingresos más bajos acumuló, según la consultora, un alza del 35,1% en cinco meses.

La economista de la consultora, Milagros Suardi, coincidió con su colega de Ecolatina al prever para el año un piso de inflación del 70%, con un escenario de desaceleración que converja a un promedio de 4% mensual en los meses que restan. De todos modos, para junio esperan que la inflación desacelere aún más, pero que igual se mantenga por encima del 5%, “dado que se conjugan aumentos de tarifas eléctricas y de gas, en la medicina prepaga y un posible adelantamiento en la actualización de Precios Cuidados”.

Por otra parte, el IPC que elabora la Fundación Libertad y Progreso arrojó un avance del 5% el mes pasado y un acumulado en cinco meses del 29,2%. Según remarcó la firma en un informe, “es la inflación acumulada más grande para los primeros cinco meses del año desde 1991″.

En lo que a alimentos respecta, la consultora LCG relevó que la suba promedio de las últimas cuatro semanas fue de 5,2% y que los rubros que más subieron en mayo fueron aceites (7,5%); condimentos y otros productos alimenticios (7,4%); bebidas e infusiones para consumir en el hogar (6,4%); carnes (6,4%) y productos de panificación, cereales y pastas (6,2%)

También dio a conocer su relevamiento C&T y fue de 5,3%. Para la consultora, indumentaria volvió a ser el rubro de mayor incremento; le siguió educación, por el ajuste demorado en los colegios de la provincia de Buenos Aires; y Salud volvió a mostrar el resultado de la combinación del sostenido aumento de los medicamentos con un nuevo ajuste en las prepagas

En equipamiento y mantenimiento del hogar, a los fuertes incrementos en electrodomésticos y productos de limpieza, se sumó el aumento salarial de las empleadas domésticas. Alimentos y bebidas trepó 5,4% y en transporte pesaron el alza de los combustibles, los precios de los autos y, en CABA, el aumento del taxi que se dio a mediados de abril.

En tanto, los analistas del mercado ya habían estimado en el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) realizado por el Banco Central que la inflación de mayo había sido de 5,2%, mientras que la proyección para el año es de 72,6 por ciento.

La “inflación de los trabajadores” asalariados registrados alcanzó el 62% en los últimos 12 meses, mientras que en mayo fue de 5,4%, desacelerándose en 0,2 puntos respecto al registro de abril, según la medición del Instituto de Estadísticas de los Trabajadores (IET) de la Universidad Metropolitana (UMET) y el Centro para la Concertación y el Desarrollo (CCD).

De acuerdo a los datos del IET “hoy es casi un hecho que 2022 será el año más inflacionario desde 1991″. En ese marco, señaló que desde ese año la suba de precios no había superado el 60% hasta hora, mientras que en lo últimos 12 meses la inflación marcó 62 por ciento.

Cabe recordar que en medio del alza inflacionaria que atraviesa la Argentina –en los últimos 12 meses acumuló un 58%, según el Indec- el ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó que “no se puede bajar la inflación por decreto”, al tiempo que destacó que hay que atacar el fenómeno con política macroeconómica y de control de precios que permitan anclar las expectativas.

En declaraciones al canal C5N, el titular del Palacio de Hacienda dijo que la inflación no es un problema normativo. “No es que saco un decreto y se acabó la inflación. Eso no existe. No se solucionan los problemas diciendo en un decreto que la inflación ahora va a ser cero, no funciona así. Hay que atacarla con política macroeconómica seria y consistente con política de precios de nos permita anclar expectativas”, aseguró el ministro.

