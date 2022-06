Trabajadores de Rentas reclaman nombramientos

Trabajadores de la Dirección General de Rentas se manifestaron esta mañana para pedir las resoluciones con los nombramientos de quienes se encuentran desempeñando los cargos sin ser oficializados.

Jesús Albornoz delegado y trabajador del área de Archivos, dio a conocer el pedido por los cambios en la estructura. “Voy para los 42 años de servicio, creo que la estructura de cargos se tiene que rever. Tengo compañeros con antigüedad mayor a 40 años que dieron la vida por la pandemia”, aseveró.

En este sentido, indicó que el reclamo es a la directora Mercedes Uldry Fuentes “para que cada compañero esté donde corresponde”. “Hay compañeros que son jefes, pero no hay resolución”, insistió el trabajador.

Según afirmó, hay 80 vacantes actualmente. “Designaron cinco directores, no sé para qué tanto”, cuestionó. Si bien el reclamo es con quite de colaboración, aseguró que se trabaja normalmente aunque adelantó que, de no obtener respuestas, podrían endurecer las medidas la próxima semana.