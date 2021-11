Misión: educación, trabajo y producción

Una decadencia que podría atribuirse a tres factores: Muchos dirigentes han dejado de leer (algunos abandonaron esta sana costumbre nada más salir de la escuela), desconectándose de los avances del pensamiento. A otros muchos los mueve sólo su ambición de ocupar espacios de poder, de vivir de la política y de ser reelectos sin fin. Resumo el tercer factor de esta decadencia: Muchos dirigentes creen que lo están haciendo fantástico: Que con ellos en la Intendencia, en Las Costas, o en la Legislatura, el mundo y Salta ha comenzado -por fin- a cambiar.

Leer a pensadores (clásicos o nuevos) frecuentar libros de expertos, ayuda a entender lo que está sucediendo en el mundo. Ayuda a deducir también porqué a los salteños nos va como nos va.

Este mundo de las ideas es, como se sabe, infinito. De modo que muy lejos de mis intenciones está proponer siquiera una guía de lecturas.

Por consiguiente, me limitaré a exponer algunas ideas que me suscitan nuevas inquietudes. Que me permiten apreciar cambios sustantivos en derecho o economía. Advertir que los viejos manuales de educación democrática en boga en la segunda mitad del siglo XX, atrasan. Que incluso en las ciencias de la gestión, se verifican cambios sorprendentes.

Existen nuevos consensos acerca de la esencia y valor de la democracia, de la articulación de mayorías y minorías, de la igualdad, de los conceptos de representación y representatividad.

Están cambiando también ideas centrales referidas al papel del Estado y de los mercados. Muchas de estas novedades están arrumbando en el baúl de los trastos viejos al antagonismo entre quienes idolatran el estatismo extremo y quienes profesan el liberalismo económico en estado puro.

En las democracias más avanzadas y en los países económica y socialmente más desarrollados las posturas conservadoras a ultranza sucumben ente la convicción de que se progresa gracias a lo que un pensador austríaco llamó destrucción creativa.

Los problemas que sufrimos los salteños tienen que ver con nuestra generalizada incapacidad de construir instituciones nuevas, ideas nuevas, rutinas nuevas. La fuerza conservadora frena, por ejemplo, cambios en el regimen electoral, en la transparencia o en la impartición de justicia.

Mirarnos el ombligo al amanecer y terminar la jornada con otra mirada al pupo nos confunde, empequeñece nuestras mentes, conduciéndonos a un ensimismamiento estéril.

Un buen ejercicio, sobre todo para los gobernantes, sería preguntarse cada mañana qué cerca o qué lejos está Salta de los objetivos de la Agenda 2030 definida por la Organización de las Naciones Unidas. En lugar de zafar del tedio buscando el aplauso de los incondicionales o inaugurando puentes que nadie sabe si alguna vez conectaran puntos del espacio.

Si, por poner un ejemplo respetuoso, nuestro estimado gobernador explorara el pensamiento de Mariana MAZZUCATO, podría tomar su idea de MISIÓN y redefinir los años que le quedan de mandato. Sin necesidad de contratar a los consultores que frecuentaban a su antecesor.

Me explico. La autora que cito toma el ejemplo de la MISIÓN que llevó el hombre a la Luna y define una metodología para encarar los acuciantes problemas de la humanidad. Añadiré, salvando las distancias, que así enfrentó Salta al paludismo a principios del siglo XX, con el liderazgo del doctor jujeño Carlos Alvarado.

Si así procediera el señor Sáenz, podría abrir un debate acerca de cual es la MISION que debemos abordar los salteños que, a mi particular entender, se ciñe a tres grandes objetivos: Educación, Trabajo y Producción.

A partir de esta definición (que forzosamente ha de debatirse con todas las fuerzas representativas y con los especialistas), pondríamos todas nuestras fuerzas (que son muchas) y nuestros recursos (que son, por ahora, pocos), y nos lanzaríamos todos a la MISION de transformar Salta en un espacio cohesionado culturalmente. Un ámbito de producción con empleo decente y respeto a los cánones ambientales.

Nuestra democracia decente nos contendría a todos como hombre libres. Y una equilibrada mezcla de Estado y Mercado, en una Argentina federal, nos sacaría de este pozo.