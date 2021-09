Outes criticó la inacción de fiscales ante los cortes piqueteros: “Tienen un marco para ejercer, si no están al vicio”

En Día de Miércoles, Outes aseguró que hace 30 días vienen hablando con referentes de organizaciones quienes no están de acuerdo en el manejo de las políticas alimentarios del Ministerio de Desarrollo Social y por esa razón generan un reclamo que “estaría rozando el marco de lo ilegal” porque los reclamos deben realizar en el marco del respeto.

El funcionario provincial considero que hay intencionalidad política por parte de algunas organizaciones, pero remarcó que el responsable de instrumentar las políticas es el Gobierno.

Señaló que en Salta mucha gente tiene problemas y el corte de ayer no es la manera de resolver los conflictos.

Insistió en que si no se ordena, Salta no tiene futuro, y aclaró que ordenar no significa no escuchar.

Outes sostuvo que la Justicia Federal y Provincial tienen su marco y lo tienen que ejercer porque “sino están al vicio” haciendo que todo quede relegado a lo político.

Adelantó que mantendrá diálogo con la gente del Ministerio Público porque quiere que alguien le diga “si esto es normal o si tenemos que venir y sacar un palo para resolver estas cuestiones”.

“No me parece razonable que esté cortado y no hay intervenido nadie en tantas horas”, expresó.

Outes aseguró que la Ministra Verónica Figueroa tiene la responsabilidad de resolver los conflictos, y agregó que la Provincia asumió una responsabilidad con el Gobierno Nacional de controlar.

Finalmente, sostuvo que no van a cometer errores de falta de diálogo como en algún momento, sobre todo con los que menos tienen pero una cosa no quita a la otra.