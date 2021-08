Travel Sale 2021: las agencias esperan quintuplicar ventas

A partir de la relajación de las restricciones aplicadas contra el Covid-19 producto de la vacunación y el descenso de los casos, las empresas de turismo encaran poco a poco una nueva realidad con mejoras en la demanda de pasajes. De cara a la edición del Travel Sale, se preparan para movilizar la oferta e incentivar a viajar con descuentos, cuotas y el impulso del PreViaje. “Esperamos que se pueda triplicar o quintuplicar el volumen de ventas de una semana normal”, señaló a Ámbito Martín Romano, vocero del evento.

Si bien la pandemia aún no terminó y la variante delta genera preocupación en el mundo, la Argentina atraviesa actualmente un período de calma que permite dar espacio a un disfrute “cuidado”, en medio de una situación económica y sanitaria dura para la mayor parte de la población.



Informate másVirginia Guidetti, la modelo que cambió las pasarelas por las motos

Viajar está entre las primeras opciones que aparecen cuando hablamos de disfrutar, ya que pocas cosas generan tanta satisfacción como una escapada de nuestro pequeño mundo rutinario. Sin embargo, el deseo no siempre acompaña a nuestras posibilidades económicas, menos aún si tenemos en cuenta el golpeado bolsillo de los argentinos. Es por eso que aprovechar ofertas se vuelve necesario, no solo para ahorrar sino también para saber gastar mejor el dinero.

De la mano del Travel Sale las agencias de turismo buscan acompañar las necesidades de los argentinos a partir de descuentos y cuotas. “Las expectativas son muy buenas”, explicó Romano a este medio y agregó que “ya hay cerca de 50 agencias inscriptas” y se espera que haya descuentos y “cuotas de 6, 12 y 18 para vuelos nacionales”.

El evento, que se llevará a cabo del 30 de agosto al 5 de septiembre, tendrá como particularidad que será la primera vez que se realiza en pandemia, ya que la edición que debía desarrollarse en marzo del 2020 se suspendió por las restricciones ante la llegada del Covid-19. En este tiempo, el Covid-19 alteró la dinámica del sector como nunca antes y si bien las agencias poco a poco se recuperan, la realidad aún está lejos de ser como en tiempos de prepandemia.

Muestra de ello es que tanto la oferta como la demanda de viajes cambiaron y buena parte de quienes pensaban en vacacionar en el exterior, hoy optan por hacerlo en el país. “El evento va estar muy enfocado en el turismo nacional”, destacó Romano, sobre todo “por la disponibilidad de ofertas, el PreViaje y que no hay muchas ofertas internacionales”.

“Creemos que con el avance de la vacunación de estas últimas semanas, sumado a las ganas de viajar acumuladas de la gente y la combinación con el Pre Viaje, va a ser una muy buena edición”, coincidió Inés Peluffo, vocera de TurismoCity y añadió que en esta oportunidad tendrán más preponderancia las estadías más largas “principalmente dentro del país, debido al esfuerzo que implica hacer el viaje”. Si bien remarcó que la demanda de viajes al exterior “viene recuperando fuertemente desde la baja de Julio”, dejó en claro que esperan una mayor cantidad de reservas para destinos locales.

Por su parte, Paula Cristi, gerente general de Despegar para Argentina y Uruguay, valoró la vuelta de un evento como el Travel Sale. “Siempre es una gran noticia para la industria del turismo y un motor para la recuperación, que genera un efecto positivo en las economías regionales asociadas a la movilidad. Celebramos que se repita”, dijo a este medio.

“Esperamos que la iniciativa genere una tendencia muy marcada en las elecciones de destinos entre los viajeros argentinos, con un aumento significativo de la elección de destinos nacionales y también internacionales para fin de año y verano”, comentó Cristi y adelantó que implementarán promociones para “para que los viajeros puedan aprovechar las mejores oportunidades y disfrutar de experiencias inolvidables, con promociones, tarifas flexibles y muchas cuotas sin interés”.

En ese sentido, la ejecutiva de la compañía multinacional recomendó hacer foco en los paquetes, pese a que el viajero promedio suele enfocarse en los aéreos. “Tendrán excelentes opciones de financiación y resultan más económicos que comprar por separado cada servicio. Los paquetes, que incluyen vuelos exclusivos, hoteles seleccionados y servicios en destino, son experiencias especialmente pensadas por el equipo de especialistas de Despegar para que cada viajero tenga unas vacaciones a su medida”, señaló.

Asimismo, Peluffo dio un pantallazo de lo que actualmente ya se puede encontrar en la web de TurismoCity, a partir de ofertas de compañías aéreas. “Algunas aerolíneas ya están ofreciendo hasta 6 cuotas sin interés en vuelos nacionales e internacionales”, dijo y señaló: “Creemos que en Travel Sale se sumarán otras aerolíneas y agencias con buenas opciones de financiación. El foco además de las cuotas sin interés, estará en paquetes nacionales”.

Fuente: Ambito