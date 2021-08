Boliches: Cerraron el 40%, esperan reunirse con el COE y piden una moratoria al Municipio

Por Aries, Delaloye reconoció que les permitieron trabajar como confitería, pero pocos lo hicieron porque no les sirve, ya al no estar en un corredor gastronómico la gente no los elige.

Agrega que la única forma de funcionar es una burbuja de 10 personas y la semana que viene se lo plantearán a las autoridades del COE, con quienes se reunirán.

“Ojalá que Salta pueda tener esa flexibilidad”, sostuvo Delaloye.

Detalló que por la pandemia solamente quedaron en el mercado el 60% de los boliches que había, y precisa que por cada negocio hay 80 personas trabajando.

El empresario cuestiona que mientras los locales bailables siguen cerrados, hay fiestas en todos lados, juntadas en casas y después de las 2 se observa gente trasladándose a comprar alcohol.

Adelantó que si vuelven a abrir los boliches, la idea es que sean todos vacunados.

Finalmente pide reunirse con personal de Habilitaciones e Impuestos de la Municipalidad porque después de un año y medio nadie está en condiciones de regularizar una deuda, pero están en condiciones de comprometerse a trabajar y cumplir con plazos que se les establezcan.