Aguas del Norte: La gestión de García Salado heredó una deuda de 400 millones 

Por Aries, García Salado explicó se consiguió una refinanciación y eso permite que se esté todavía pagando.

El sucesor de Lucio Paz Posse, agregó que resolvieron afrontar la deuda pese a que se haya originado durante otra gestión.

Al mismo tiempo, señaló que lo que no se pagó era lo que no estaba claro y no correspondía.

Por otra parte, el titular de Aguas del Norte, adelantó que la actual moratoria que rige para regularizar deudas de usuarios finalizará en agosto y quizás exista una prorroga pero no será con los mismos beneficios.

Por esta razón, García Salado insistió en que los beneficiarios se acojan a estos beneficios antes del 30 agosto.