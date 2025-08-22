El acto de apertura de la Feria se realizará a horas 18 en el complejo deportivo Martín Miguel de Güemes de la ciudad norteña. La feria se desarrollará desde hoy hasta el domingo 24 de agosto, con la participación de 400 emprendedores de toda la provincia.
San Lorenzo: amplio operativo para controlar incendios de pastizales
Equipos municipales, Defensa Civil, Aguas del Norte, personal de la Municipalidad de la Ciudad de Salta y vecinos trabajaron de manera conjunta para apagar los focos generados en diferentes lugares del municipio. San Lorenzo Chico y La Ciénega fueron los lugares mas afectados.Municipios22/08/2025
El intendente Manuel Saravia junto a los equipos de Obras Públicas, Ambiente, Tránsito y Arbolado Público continúan dando respuestas a las emergencias por el viento zonda.
Desde las primeras horas de la tarde de este viernes, los equipos municipales fueron afectados para colaborar en la sofocación de los incendios generados en barrios como Las Quintas, Chacras y La Verbena en San Lorenzo Chico, y diferentes zonas de La Ciénega.
Junto al personal de Defensa Civil de la Provincia, Aguas del Norte, Bomberos Voluntarios, personal de la Municipalidad de Salta y los propios vecinos, lograron apagar los focos, que, en su mayoría, fueron originados en zonas aledañas a viviendas.
El intendente agradeció la colaboración de todos los organismos involucrados que se pusieron a disposición, y especialmente a las familias que ayudaron a apagar el fuego con baldes propios para evitar que las llames se propaguen.
Además, recordó a la comunidad que el alerta meteorológico continuará hasta la noche de este viernes, por lo cual solicitó a los vecinos extremar las medidas de cuidado y aclaró que está prohibido encender pastizales o microbasurales en lugares abiertos y descampados.
“Aprender para emprender”: San Lorenzo abre la inscripción a nuevos talleres de oficios y culturaMunicipios20/08/2025
La inscripción digital estará disponible hasta el 15 de septiembre y permitirá acceder a capacitaciones en más de una decena de disciplinas creativas y productivas.
Tartagal: Exfuncionarias de Mimessi van a juicio por "retornos" con planes socialesMunicipios20/08/2025
La exdirectora de la Mujer, dos empleadas y el hijo de una de ellas serán juzgadas por el delito de concusión. La evidencia indica que pedían un retorno de 10 mil pesos a mujeres que ingresaban al plan, destinado a mujeres y personas LGBTI+.
Salta abre concursos para tres nuevos cargos judiciales en el Metán
El Consejo de la Magistratura convocó a postulantes para cubrir jueces de Garantías, Civil y Comercial, y Civil de Personas y Familia en la Circunscripción Metán, con inscripciones desde septiembre.
La Municipalidad de Orán implementó una medida para ponerle un freno a la venta y exhibición de animales en la vía pública.
Salta: Una maestra usó un rebenque contra su colega y quedó grabado
Un video viral muestra a dos maestras de Santa Victoria Este en un lamentable incidente que generó preocupación. Quienes estaban en el lugar, en lugar de detenerlas, las alentaban a seguir la pelea.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Alerta amarilla en Salta por vientos fuertes: Ráfagas de hasta los 75 km/h
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes de tipo Zonda que afectarán a gran parte de la provincia de Salta durante el día de hoy, 21 de agosto, y con posible extensión para el viernes.
Cornejo pidió que se investigue a los jueces que beneficiaron al ‘Señor del Tabaco’Política21/08/2025
El senador por Güemes celebró el último fallo de la Corte contra el empresario que adeuda 2000 millones de dólares en concepto de impuestos. Solicitó que se investigue el patrimonio de los jueces que lo beneficiaron a lo largo de los años.
Se verán afectadas distintas zonas de la provincia. El meteorólogo Edgardo Escobar advirtió que, además, se pronostican altas temperaturas.
Se estiman temperaturas que hoy alcanzarían los 30º, según informó el Servicio Meteorológico Nacional. La alerta por viento asciende a amarilla y el índice de incendios forestales es Extremo.