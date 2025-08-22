San Lorenzo: amplio operativo para controlar incendios de pastizales

Equipos municipales, Defensa Civil, Aguas del Norte, personal de la Municipalidad de la Ciudad de Salta y vecinos trabajaron de manera conjunta para apagar los focos generados en diferentes lugares del municipio. San Lorenzo Chico y La Ciénega fueron los lugares mas afectados.

Municipios22/08/2025

San Lorenzo incendios

El intendente Manuel Saravia junto a los equipos de Obras Públicas, Ambiente, Tránsito y Arbolado Público continúan dando respuestas a las emergencias por el viento zonda.

Desde las primeras horas de la tarde de este viernes, los equipos municipales fueron afectados para colaborar en la sofocación de los incendios generados en barrios como Las Quintas, Chacras y La Verbena en San Lorenzo Chico, y diferentes zonas de La Ciénega.

Junto al personal de Defensa Civil de la Provincia, Aguas del Norte, Bomberos Voluntarios, personal de la Municipalidad de Salta y los propios vecinos, lograron apagar los focos, que, en su mayoría, fueron originados en zonas aledañas a viviendas.

El intendente agradeció la colaboración de todos los organismos involucrados que se pusieron a disposición, y especialmente a las familias que ayudaron a apagar el fuego con baldes propios para evitar que las llames se propaguen.

Además, recordó a la comunidad que el alerta meteorológico continuará hasta la noche de este viernes, por lo cual solicitó a los vecinos extremar las medidas de cuidado y aclaró que está prohibido encender pastizales o microbasurales en lugares abiertos y descampados.

